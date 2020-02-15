لتغيبه عن المدرسة.. حبس متهم ضرب ابنه حتى الموت بأطفيح

أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، قرارًا بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد توجيه تهمة التعدي على نجله بالضرب حتى الموت له، بسبب تغيبه عن المدرسة.وكشف التقرير الطبي المبدئي، عن أن الجثة لطفل في العقد الأول من العمر ومصاب بكدمات وسحجات في مناطق مختلفة من الجسد بسبب تعرضه للضرب بجسم صلب.تفاصيل تلك الواقعة كشفتها تحقيقات النيابة العامة، حيث تقدم بعض الأهالي ببلاغ إلى ضباط مباحث مركز أطفيح، يؤكدون وفاة طفل يدعى " س. م "، يبلغ من العمر 13 سنة، في ظروف غامضة، وشروع والده، عامل، في دفنه دون الحصول على أي تصريح، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة التي تبين من خلالها صحة ما ورد في بلاغ الأهالي، كما تبين أن المشكو في حقه هارب من حكم بالحبس 3 أشهر، ومطلوب ضبطه في قضيتين.وبناء على ذلك، تم ضبطه، وبمناقشته حول واقعة نجله، أكد أن الوفاة طبيعية نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وأنه كان سيستخرج له تصريح دفن، ولكن البعض أخبره بأن تصريح الدفن استخراجه سيستغرق وقتًا، ولكن مفتش الصحة كذب رواية الأب وأكد وجود كدمات متفرقة فى الجسم الطفل، وبتضييق الخناق عليه اعترف بأنه تعدى عليه بالضرب بعصا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة تغيبه عن المدرسة كثيرًا، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.