«رجل في الظل» قصة طبيب خدش قاعدة «كلنا فاسدون».. الدستور «نيوز ليتر 76»

أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ76 من «الدستور Newsletter» لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها منذ صباح السبت وحتى مساء الأربعاء، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.





«كلنا فاسدون» هى المقولة الأشهر للفنان الراحل أحمد زكى، من فيلمه «ضد الحكومة»، لا تنطبق تمامًا عما سنسرده فى السطور التالية، لأنه بالطبع هناك من دلت أفعالهم بأنهم «استثناء»، وهنا نتحدث عن الدكتور عمرو رشيد، نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية، الذى رفض رشوة بـ4 ملايين جنيه، لترسية مناقصة لصيانة السيارات التابعة لهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية على إحدى الشركات، بمبلغ 46 مليون جنيه، وأبلغ الرقابة الإدارية.





هنا فى «الدستور newsletter» تحدثنا مع الطبيب الشاب فى اتصال هاتفى، عندما عرضنا عليه الظهور الإعلامى للثناء على ما فعله وتقديمه كنموذج مصرى يحترم نفسه ووطنه وضميره، وبادرنا بصوت هادئ وقال نصًا: «أنا لا أبحث عن الشهرة أو المتاجرة بما حدث، لأنه بتوفيق من الله فى امتحان حقيقى مع الحياة، أنا لا أستحق أى إشادة لأن ما حدث هو أمر طبيعى وليس استثنائيًا، فى كل الحالات راتبى يكفينى وعملى يرضينى وهذا كل شىء».













«رشيد» الذى قرر الوقوف فى الظل بعيدًا عن الأضواء سيمر اسمه مع الكثيرين اللذين رفضوا نخر السوس فى مفاصل الدولة، يشير إلى أن الرواية التى نقلها الكاتب الصحفى حسن متولى، ولفت فيها إلى أن الشعوب بعد الانتفاضات والثورات تفرز أسوأ ما فيها، وتصدر للمشهد أسوأ من فيها بالفعل، وتقدم للصدارة الطبقة الانتهازية من أفرادها، لكن بين سطور تاريخها يكتب الشرفاء لبلادهم تاريخًا يليق بها وبهم، تحترم كلماته دماء الشهداء وتضحيات الحالمين بالتغيير، وآمال الأجيال الجديدة فى حياة أفضل.









الرشوة حكمت لسنوات الاقتصاد المصرى باعترافات تقارير دولية خلال عقدين، لكن تفاصيل القضية وتصريحات رئيس هيئة الإسعاف المصرية، محمد جاد، عن نائبه تقول فى طياتها الكثير الذى لم تقُله البيانات الرسمية الجافة، بالتأكيد لجأ الراشون لمن هو أكبر منه فى المسئولية لكنهم فشلوا.





وقال رئيس هيئة الإسعاف إن الدكتور عمرو: «من الشباب الواعد والقيادة الواعية، ومثال يحتذى به كقائد ومسئول وطبيب، إنه موظف حكومى عرضت عليه فرصة غير أخلاقية ليبيع ضميره، مقابل الحصول على مبلغ مالى كبير، ولكنه رفض بيع قيمه ومبادئه».





ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟





براءة ذمة.. تفاصيل ما يحدث للعمال المصريين فى الأردن.





أصدرت وزارة القوى العاملة بيانًا لقرار وزارة العمل الأردنية الذى تضمن تنفيذ عدد من الإجراءات، اعتبارًا من 27 فبراير الحالى، تقضى بالسماح للعمال المصريين والوافدين- غير الأردنيين- العاملين بقطاع الزراعة، الانتقال إلى أى صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعى، شريطة حصول العامل على براءة ذمة من صاحب العمل السابق.





ماذا نعرف عن 22 محطة أقمار صناعية فى مصر؟





كشفت وزارة الطيران عن حصاد إنجازاتها الملموسة على أرض الواقع خلال عام 2019، ومن أهمها تطوير ورفع كفاءة العديد من المطارات وافتتاح أخرى جديدة، ورفع كفاءة أنظمة الملاحة والمراقبة الجوية، وتعزيز الإجراءات الأمنية، ورفع كفاءة 7 مطارات، حيث بلغت تكلفة التغطية الرادارية للمجال الجوى نحو 305 ملايين دولار.





كذلك إنشاء شبكة أقمار صناعية لـ22 محطة أقمار صناعية و8 خطوط «ميكروويف» لتأمين سلامة المجال الجوى المصرى نحو 10.2 مليون يورو، بالإضافة إلى 2.3 مليار جنيه لتطوير متطلبات التأمين لكل المطارات المصرية، وبلغت تكلفة تشغيل 3 مطارات تجريبيًا: «مطار سفنكس الدولى، مطار العاصمة الدولى، مطار برنيس»، وقد أصبحت جاهزة للافتتاح، نحو 34.6 مليون جنيه و1.8 مليون دولار، و516 ألف يورو.





إضافة إلى تطوير محطة أرصاد رشيد، لتكون أول محطة تعمل بالطاقة الشمسية فى مصر، وتركيب أول نظام لاسلكى بمطار القاهرة الدولى لتجميع البيانات ونقلها، فى حين تم البدء فى تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لإنارة مطار 6 أكتوبر.





لهذه الأسباب غيّرت منظمة الصحة العالمية اسم فيروس «كورونا الجديد»





بعد فترة من الصراع بين العلماء لإيجاد مصطلح علمى مناسب لفيروس كورونا الجديد، لمحاولة تمييز هذا الفيروس بعينه أطلق العلماء عليه اسم «الفيروس التاجى الجديد»، حيث تتم تسمية تلك الفيروسات باسم كورونا، بسبب طفرات تشبه التاج عند مشاهدتها من خلال المجهر.





وأوصت منظمة الصحة العالمية «WHO» بالاسم المؤقت «2019-nCoV» الذى يتضمن السنة التى تم اكتشافها فيها، و«n» للإشارة إلى الجديد، و«CoV» لفيروس كورونا، لأنه عندما لا يكون لديه اسم رسمى فقد يبدأ الناس فى استخدام مصطلحات مثل China Virus، الأمر الذى يمكن يؤدى إلى رد فعل عنيف ضد فئة من السكان.









فيديو الأسبوع؟





يرشح لكم فريق النشرة فيديو لموقع الساحة الأمريكى حول «اليوم العالمى للإذاعة» يحاول استرجاع الذكريات مع الإذاعة المصرية









صورة الأسبوع؟





يرشح لكم فريق النشرة صورتين كانتا حديث السوشيال ميديا، أولهما صورة بعنوان «مش باقى منى غير اسمى» التقطها أحد زملاء العميد أركان حرب مصطفى عبيدو، الذى استشهد فى سيناء، لما تبقى منه بعد استشهاده: «البياداة، مبلغ لا يتعدى 100 جنيه، أقلام، شارة تحمل اسمه».









أما الصورة الثانية فبعنوان «روميو الصعيدى.. وجوليت السكندرية» للحاج مصطفى والحاجة بدرية، والدا الزميلين الصحفيين سيد وإيهاب العديسى، حيث التقطت لهم صورة رائعة فى يوم عيد الحب.









فريق النشرة : محمد عبدالعزيز- وسام عطية- نغم رأفت- دعاء عبدالوهاب- سلمى أشرف- رغدة محمد- ياسمين محمود- منة سالم- أمينة زكى.





إشراف وتحرير: أحمد عاطف رمضان





تنسيق : أحمد غنام



