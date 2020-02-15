25 مليار جنيه إيرادات متوقعة للمصرية للاتصالات فى 2019

توقع، أحمد العلي، رئيس شركة القمة للتداول في الأوراق المالية، وصول إجمالي إيرادات الشركة المصرية للاتصالات "WE" إلى نحو 25 مليار جنيه خلال عام 2019، بنسبة نمو تتخطى 10%؜، كمؤشرات قوية لنتائج أعمال الشركة، والمقرر أن تعلنها خلال الأيام المقبلة، ومن خلالها يحديد موعد لانعقاد جمعيتها العمومية العادية حسبما أكد.كانت المصرية للاتصالات قد حققت إجمالي إيرادات مجمعة 19 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 10% خلال 9 أشهر الأولى من العام 2019، ونسبة نمو قدرها 21% مقارنة عن نفس الفترة من 2018، بعد تحييد أثر صفقة "بهارتي" التي تمت في الربع الثالث من عام 2018، يأتي ذلك النمو مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 35%، ومتبوعا بالتوسع في مشروعات الكوابل البحرية وخدمات البنية التحتية.وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى جميع الخدمات المقدمة، إذ ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي، وزيادة عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 15% ومشتركي المحمول بنسبة 27%، خلال أول 9 أشهر فى 2019.