تحت رعاية «الوزراء».. انطلاق «زايد للكتاب» 4 مارس

أعلنت مؤسسة زايد للإبداع عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع معرض زايد للكتاب بدورته السادسة تحت رعايته، وذلك خلال الفترة من 4 مارس المقبل وحتى 16 من الشهر ذاته، بمدينة زايد، وبذلك يصبح أول معرض كتاب بمصر تحت رعاية رئيس الوزراء.وأوضحت المؤسسة، عبر صفحتها الرسمية على «الفيسبوك»: «وافق منذ قليل رئيس وزراء مصر الدكتور المهندس مصطفى مدبولي على وضع معرض زايد للكتاب بدورته السادسة تحت رعايته، في الفترة من 4 مارس حتى 16 مارس 2020 بمدينة زايد، ليصبح أول معرض كتاب بمصر تحت رعاية معالى السيد رئيس الوزراء، مبروك لأهالي مدينة زايد وأهالي غرب القاهرة».يذكر أن سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد حامد، الأمين العام، قد أعلنا تخليهما عن مسئولية تنظيم معرض زايد للكتاب، أو تولى مسؤولية إجراء كافة المفاوضات وضمان مشاركة جهات الشراء وغيرها من الأمور التي تضمن بشكل كبير جدوى المشاركة بالمعرض.وذكر الاتحاد في بيان نشره منذ عدة أيام: «للأسف بسبب تعنت مؤسسة زايد للإبداع والتنمية في المفاوضات، وعلى ما تم التوصل إليه والرجوع كل مرة إلى نقطة الصفر، وكذلك عدم وجود جهات شراء قرر اتحاد الناشرين المصريين عدم المشاركة بمعرض زايد وعدم تحمله مسئولية المشاركة لأعضائه».وتابع: سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة من خلال تكاتف أعضاء مجلس الإدارة، ولجنة المعارض العربية والدولية على تنظيم معرض يستطيع الناشر تحقيق أهدافه من المشاركة به.