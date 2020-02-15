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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مجازاة 7 مسئولين سابقين بوحدة طنطا المحلية

السبت 15/فبراير/2020 - 03:24 م
محكمة
محكمة
عماد سليمان
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أصدرت المحكمة التأديبية، اليوم السبت، برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في اتهام 8 مسئولين بجراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا، لتراخيهم عن إصلاح سيارات ولودر وونش، مما ترتبت عليه أضرار مالية.

وتضمن الحكم مجازاة مدير الجراج السابق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا بغرامة تعادل أجره الأساسى، وغرمت أيضًا مديرًا آخر سابقًا للجراج، ومسئول الوقود السابق، ومهندسَا سابقََا، ومدير المخازن والمدير المالي بالوحدة المحلية السابق بغرامة تعادل أجرهم الوظيفي.

وشمل أيضًا معاقبة وكيل إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية، ومدير إدارة المشتريات بديوان عام محافظة الغربية، بخصم أجر شهر من راتب كل منهما، وبرأت المحكمة رئيس مركز ومدينة طنطا سابقًا.

وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية بطنطا القسم الثاني، من إفراد تحقيق مستقل لتحديد مسئولية المختصين بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا، وفقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن تعطل بعض وسائل النقل والمعدات بالحملة وعدم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإصلاحها، مما يترتب عليه تعطل المال العام المتمثل في قيمتها، وعدم الاستفادة منها وانخفاض كفاءة العمل، وبلغت تكاليف الإصلاح 150 ألف جنيه.

وأضافت مذكرة النيابة ضد المحالين، وجود بعض السيارات المعطلة منذ ما يقارب 6 سنوات والتى لا جدوى من إصلاحها دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتكهينها، وكذا تعطل عداد الكيلومترات لبعض السيارات، مما ترتب عليه ضعف الرقابة على استهلاك الوقود، وأيضا إهدار المال العام لمبلغ 84 ألفًا و950 جنيهًا قيمة شراء جرار زراعي رغم عدم الحاجة إليه، وعدم تشغيله من عام 2008، وترك سيارة كنس آلي وشفط الأتربة معطلة بالجراج خلال فترة الضمان، وعدم الرجوع إلى الشركة الموردة لإصلاحها خلال فترة الضمان، مما ترتب عليه إصلاحها بمبلغ 42 ألف جنيه على نفقة الموازنة العامة للدولة.

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