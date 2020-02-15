الاتفاق بـ1500 جنيه.. فيديوهات فى قضية «المساج الجنسى» بالعجوزة

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بشأن واقعة ضبط 4 سيدات وشابين داخل ناد صحي في العجوزة، أثناء ممارسة الرذيلة، ومساج جنسي، عن أن المتهمين المقبوض عليهم يصورون فيديوهات إباحية لهم في أثناء ممارسة الجنس.وحرزت النيابة فيديوهات إباحية، وكاميرات المراقبة الموجودة في المكان، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليهم تهمة ممارسة الرذيلة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.كانت إدارة البحث الجنائي بالجيزة، بالتنسيق مع إدارة الآداب، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، تمكنوا من ضبط 4 سيدات وشابين، في أثناء وجودهم في ناد صحي يستخدم لأغراض "المساج الجنسي وممارسة الرذيلة" بمنطقة العجوزة.وضبطت القوات المتهمين، تحت إشراف العقيد محمد غراب، وكيل آداب الجيزة، متلبسين أثناء ممارسة الرذيلة، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية حصيلة الأعمال المنافية للآداب.وأوضحت التحريات والتحقيقات، التي قادها العميد تامر فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، أن السيدات اتفقن على اللقاءات مقابل مبالغ مالية، تراوحت بين 1000 و1500 جنيه في اللقاء الواحد، وجرى التحفظ عليهن.وأمر العميد أيمن الجيار مأمور قسم شرطة العجوزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.