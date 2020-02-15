رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الاتفاق بـ1500 جنيه.. فيديوهات فى قضية «المساج الجنسى» بالعجوزة

السبت 15/فبراير/2020 - 03:22 م
مساج
مساج
ندي حمدي
طباعة
كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بشأن واقعة ضبط 4 سيدات وشابين داخل ناد صحي في العجوزة، أثناء ممارسة الرذيلة، ومساج جنسي، عن أن المتهمين المقبوض عليهم يصورون فيديوهات إباحية لهم في أثناء ممارسة الجنس.

وحرزت النيابة فيديوهات إباحية، وكاميرات المراقبة الموجودة في المكان، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت إليهم تهمة ممارسة الرذيلة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

كانت إدارة البحث الجنائي بالجيزة، بالتنسيق مع إدارة الآداب، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، تمكنوا من ضبط 4 سيدات وشابين، في أثناء وجودهم في ناد صحي يستخدم لأغراض "المساج الجنسي وممارسة الرذيلة" بمنطقة العجوزة.

وضبطت القوات المتهمين، تحت إشراف العقيد محمد غراب، وكيل آداب الجيزة، متلبسين أثناء ممارسة الرذيلة، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية حصيلة الأعمال المنافية للآداب.

وأوضحت التحريات والتحقيقات، التي قادها العميد تامر فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، أن السيدات اتفقن على اللقاءات مقابل مبالغ مالية، تراوحت بين 1000 و1500 جنيه في اللقاء الواحد، وجرى التحفظ عليهن.

وأمر العميد أيمن الجيار مأمور قسم شرطة العجوزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من تركي آل الشيخ على فوز الزمالك بلقب السوبر الأفريقي

منذ أقل من ساعتين

إجراءات احترازية بـ النجيلة المركزى قبل استقبال أول أجنبى حامل لـ كورونا فى مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عائد من ووهان يحذر وزيرة الصحة من الوقوع في خطأ الصين

منذ حوالي 17 ساعة

مرتضى منصور: لن أخوض قمة الدورى أمام الأهلى

الصور

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

الأكثر قراءة

أول رد من المعلق حفيظ دراجي على هجوم جماهير الزمالك

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

الباز يكشف رعب قطر من «الممر» وكواليس إنتاجها «بسبوسة بالقشطة» في 90 دقيقة

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

أيام زمان

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

نجم الساعة

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات في التأثير على حرية التفكير

«كوبي براينت» ضمن المرشحين للانضمام إلى «هول أوف فايم»

ضابط روسي يطلب يد حبيبته بدبابات على «شكل قلب» (فيديو)

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
مؤمن المحمدي
هى دى «بلادى بلادى»
المزيد

الثقافة

«حين يحزنون».. مجموعة قصصية تناقش الهموم الإنسانية

«هردبيس» و«كرنفال الأشباح» بنوادي مسرح الدقهلية (صور)

«على أوتار الشعر نلتقى» أمسية فى ثقافة الشاطبى

«ثقافة الإسكندرية» تحتفل بتعامد الشمس على تمثال رمسيس