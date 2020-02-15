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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تتضامن مع الصين فى مواجهة كورونا

السبت 15/فبراير/2020 - 03:21 م
محمود عباس
محمود عباس
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أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، وقوف بلاده إلى جانب الحكومة والشعب الصينيين في هذه الظروف التي تمر بها لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد عباس- خلال استقباله السفير الصيني لدى فلسطين قواه وي، بمقر الرئاسة فى رام الله، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - على استعداد دولة فلسطين لتقديم الإمكانيات المتاحة كافة، للوقوف إلى جانب الصين في هذه المحنة، مثمنًا مواقف الصين الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

بدوره، أعرب السفير الصيني، عن تقديره الكبير لهذه اللفتة الكريمة من قبل الرئيس عباس، والتي تعبر عن أصالة القيادة الفلسطينية، وقوة العلاقات الثنائية التي تربط بين الشعبين والبلدين الصديقين، مجددًا التأكيد على مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

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