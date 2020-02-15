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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السفارة الصينية بالقاهرة: نتعاون مع مصر بشكل شفاف حول كورونا

السبت 15/فبراير/2020 - 03:20 م
السفارة الصينية
السفارة الصينية
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أكد شياو جين تشنج، المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة، أن الجانب الصيني يتعاون مع المجتمع الدولي ـ بما في ذلك مصر ـ بشكل شفاف ومنفتح ومسئول فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وقال السفير، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن دعم التعاون الثنائي مع مصر سيستمر، حماية للصحة العامة في المنطقة من خلال الجهود المشتركة.

وأضاف أن سفارة بلاده لاحظت إعلان وزارة الصحة والسكان، بالأمس، وكذلك منظمة الصحة العالمية، عن اكتشاف حالة لحامل فيروس كورونا في مصر، دون ظهور أي أعراض عليه.

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