إطلاق سراح 8 حالات مصابة بـ«كورونا» فى بريطانيا

أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، اليوم السبت، أنه تم إطلاق سراح 8 مصابين بفيروس "كورونا" المستجد من أصل 9 حالات تأُكدت إصابتها بالفيروس القاتل داخل المملكة المتحدة.وذكرت شبكة (سكاي نيوز) الناطقة بالإنجليزية أن المصابين الثمانية تماثلوا للشفاء بعدما خضعوا للاختبارات الطبية مرتين وجاءت نتيجتها سلبية.وكان المصابون قد احتجزوا لمدة أسبوعين في مستشفى (أرو بارك) بمقاطعة (مرزيسايد) الواقعة في شمال غرب إنجلترا فور تبين إصابتهم بـ"كورونا" عقب عودتهم على متن طائرة بريطانية من الصين.وأشارت الشبكة إلى أن هناك أكثر من 100 حالة أخرى محتجزة في فندق (كنتس هيل بارك) بمدينة (ميلتون كينز) في شمال غرب لندن للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.