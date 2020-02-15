سكرتير مطروح: الانتهاء من تطوير منطقة الطابية نهاية مايو

كلف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام، بمناقشة عدد من الموضوعات.وتضمنت "مناقشة ملف طلب إحدى الشركات الاستثمارية التعاون مع المحافظة فى إقامة مشروعات جديدة بمطروح، ومراجعة مدى إمكانية وجدوى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات المعروضة بما يتفق مع خطة المحافظة التنموية، والمخطط الاستراتيجي للدولة، وموقف الانتهاء من العمارة السكنية بمنطقة الطابية للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة".وأوضح المحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام لمحافظة مطروح، أن مديرية الإسكان عرضت موقف منطقة الطابية العشوائية، موضحًا أن موعد الانتهاء من التنفيذ هو نهاية مايو القادم.وتابع أنه تمت مناقشة طلب شركة مياه الشرب والصرف الصحي الخاص بمد مهلة قرار التخصيص الخاص ببناء مبنى إدارى وجراج للسيارات بمركز ومدينة سيوة، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات الوقائية والتوعوية التي تتخذها المحافظة.