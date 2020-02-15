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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أيمن مختار: الهيئة العربية للتصنيع سترفع مخلفات الدقهلية

السبت 15/فبراير/2020 - 03:11 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بعد ظهر اليوم، الأداء العملي للسيارات المكنسية بشوارع المنصورة، في إطار رفع كفاءة وتطوير منظومة النظافة بالمحافظة.

وطلب محافظ الدقهلية من مدير الإدارة العامة للمرور رفع كافة السيارات على جانبي الشوارع لرفع الأتربة المتراكمة تحتها، ووجه لمدير إدارة المركبات بالمحافظة بتوزيع السيارات المكنسية الأربع لتغطي كافة شوارع المنصورة، ووجه لرئيس حي شرق وغرب بضرورة الانتهاء من رفع الأتربة بشوارع الجيش وقناة السويس وجيهان اليوم.

وأكد محافظ الدقهلية أنه يعمل على تحسين البيئة العامة منذ توليه منصبه وأنه بناء على التواصل مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ستبدأ اليوم الهيئة العربية للتصنيع في رفع المتولد اليومي من القمامة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين والموظفين، وقد بدأنا فعليا في التطبيق وتم رفع كفاءة الديوان العام لتوفير الراحة للعاملين وإنشاء مركز تكنولوجي على أعلى مستوى لتيسير تقديم الخدمة للمواطنين.
أيمن مختار: الهيئة العربية للتصنيع سترفع مخلفات الدقهلية
أيمن مختار: الهيئة العربية للتصنيع سترفع مخلفات الدقهلية
أيمن مختار: الهيئة العربية للتصنيع سترفع مخلفات الدقهلية
أيمن مختار: الهيئة العربية للتصنيع سترفع مخلفات الدقهلية

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