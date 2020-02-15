تأجيل دعوى وقف نشاط سلاسل الصيدليات الكبرى لـ15 مارس

قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من نقابة صيادلة القاهرة لإلغاء نشاط إدارة سلاسل الصيدليات الكبرى لجلسة 15 مارس المقبل.قالت الدعوى، إن التصريح بالإدارة غير المباشرة للصيدليات تعتبر الباب الخلفي لإنشاء سلاسل الصيدليات من سجلات الشركات، وذلك مخالف لقانون الصيدلة ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، وإن القانون يعطي لكل صيدلي الحق في إنشاء صيدليتين فقط، ويدير واحدة منهما فقط.أقام الدعوى نقابة صيادلة القاهرة، وتم اتخاذ اللازم لعمل إنذار لوزارة الاستثمار لإلغاء نشاط إدارة الصيدليات من سجلات الشركات بهيئة الاستثمار.