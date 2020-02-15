ضبط تاجر بـ15 ألف قرص مخدر بمدينة نصر

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، اليوم السبت، القبض على أحد الأشخاص في مدينة نصر وبحوزته 15 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر و500 جرام لمخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه.وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى، نشاط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وتم ضبط المتهم حال تواجده أسفل مسكنه، وبحوزته الآتى 15000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام، مبلغ مالى قدره 13000 جنيه، 3 هواتف محمولة، 2 سيارة".وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد، والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارتين في عملية النقل والترويج هذا وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 600 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.