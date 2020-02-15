محافظ أسيوط يضع حجر أساس مشروع تطوير حى «غرب 1»

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم، وضع حجر أساس مشروع "تطوير حي غرب مدينة أسيوط "1" وذلك بميدان المجاهدين بحي غرب، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 23.3 مليون جنيه، مقدمة كمنحة من جهاز تنمية المشروعات وبنك الاستثمار الأوروبي، ضمن اتفاقية البرنامج المتكامل للتنمية المجتمعية المستدامة والموقعة بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي.

حضر وضع حجر الأساس المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد ورميح عبدالحسيب، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع أسيوط والمهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وإيهاب عبدالحميد، نائب مدير جهاز تنمية المشروعات، ومحمد بشير، رئيس حي غرب أسيوط، والنائب محمد حمدي الدسوقي، واللواء تادرس قلدس، عضوا مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المنطقة.







وأكد المحافظ أهمية مشروع تطوير حي غرب، والذي سيجرى تنفيذه خلال 18 شهرًا ويبلغ عدد المستفيدين منه 95 ألف مواطن، ويوفر فرص عمل، خلال التنفيذ، تقدر بحوالي 23 ألفا و500 يومية عمل، ويهدف إلى تطوير الخدمات الاجتماعية والأساسية والارتقاء الحضاري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية ومتطلبات الحياة لتحقيق حياة أفضل للمجتمع في حي غرب.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم استمع المحافظ، خلال الافتتاح، إلى شرح من رميح عبدالحسيب والمهندس محمد صلاح الدين لمراحل تنفيذ المشروع وأنشطة المشروع والخدمات التي يقدمها للمنطقة والفئات المستهدفة منه.وأكد المحافظ أهمية مشروع تطوير حي غرب، والذي سيجرى تنفيذه خلال 18 شهرًا ويبلغ عدد المستفيدين منه 95 ألف مواطن، ويوفر فرص عمل، خلال التنفيذ، تقدر بحوالي 23 ألفا و500 يومية عمل، ويهدف إلى تطوير الخدمات الاجتماعية والأساسية والارتقاء الحضاري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية ومتطلبات الحياة لتحقيق حياة أفضل للمجتمع في حي غرب.





وأشار رميح عبدالحسيب إلى أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة لتحقيق الحياة الكريمة بالمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وتطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية والارتقاء بحياة المواطن، وتنفيذًا لأهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في خلق بيئة صالحة للارتقاء الحضري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع في حي غرب وتوفير فرص عمل لأبناء الحي والمناطق المحيطة بها، فضلًا عن توفير حجم أعمال يدعم قطاع المقاولات الصغيرة بمناطق تنفيذ المشروع وتحسين الظروف البيئية والحد من التلوث من خلال القضاء على مشكلة طفح المجاري وتحسين الظروف الصحية للفئات المستهدفة وتنمية الموارد البشرية عن طريق إتاحة إمكانية التدريب والتأهيل للكوادر والعمالة لتنفيذ إدارة المشاريع. كما يشمل بعض الأنشطة الأساسية منها إحلال وتجديد خطوط انحدار للصرف الصحي بطول 14.35 كم وترميم وصيانة وحدتين صحيتين (مكتب صحة رابع وعيادة غرب أسيوط).وأشار رميح عبدالحسيب إلى أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة لتحقيق الحياة الكريمة بالمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وتطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية والارتقاء بحياة المواطن، وتنفيذًا لأهداف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في خلق بيئة صالحة للارتقاء الحضري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع في حي غرب وتوفير فرص عمل لأبناء الحي والمناطق المحيطة بها، فضلًا عن توفير حجم أعمال يدعم قطاع المقاولات الصغيرة بمناطق تنفيذ المشروع وتحسين الظروف البيئية والحد من التلوث من خلال القضاء على مشكلة طفح المجاري وتحسين الظروف الصحية للفئات المستهدفة وتنمية الموارد البشرية عن طريق إتاحة إمكانية التدريب والتأهيل للكوادر والعمالة لتنفيذ إدارة المشاريع.