«MBC الأمل» تطلق مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان البحر الأحمر السينمائى

تطلق مؤسسة "MBC الأمل" في إطار الاحتفال بصناع الأفلام الشباب الطموحين في المنطقة، مسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي في مارس 2020.وتهدف هذه المسابقة إلى الابتكار، وتسليط الضوء على أصوات الشباب الفريدة والأصلية من خلال سرد القصص المتطورة.ويحصل كل من الفائزين الأربعة على 25 ألف دولار ممولة من MBC Studios لإنتاج أربعة أفلام قصيرة في فئات مختلفة، وسيتم بثها على منصات شاهد الإلكترونية.يذكر أنه في شهر سبتمبر من عام 2018، أُعلن إطلاق "Studios MBC" لإنتاج الأفلام السينمائية والأعمال الدرامية النوعية، وذلك في سياق خطة نمو "مجموعة MBC" واستراتيجيتها في التوسع على مدى السنوات الخمس القادمة.