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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الصناعة تنشئ هيئة مخصصة لمراجعة أسعار الغاز

السبت 15/فبراير/2020 - 03:05 م
نفين جامع
نفين جامع
دعاء أبو العزم
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قالت نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم تشكيل هيئة مخصصة لمراجعة أسعار الغاز بالمصانع.

وأضافت جامع خلال أول لقاء صحفي لها اليوم، إنه ستتم مراجعة الأسعار خلال أبريل المقبل، مشيرة إلى أن تلك اللجنة مشكلة من وزيرة التجارة والصناعة ووزير البترول ووزير الكهرباء تحت رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضحت أن خفض الأسعار يتوقف على أهمية النشاط والعائد من تلك الصناعة، لافتًا إلى أن تلك اللجنة دورة انعقادها كل ستة أشهر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته الوزيرة صباح اليوم مع الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة لاستعراض رؤى واستراتيجيات الوزارة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة وتعزيز دورهما فى تنمية الاقتصاد المصري.

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