10 آلاف جنيه مكافأة لعمال نظافة مستشفى الفرافرة لتميزهم

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، صرف مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، لعمال النظافة والأمن التابعين لشركة النظافة بمستشفى الفرافرة المركزي.وأوضح المحافظ أنه تقرر صرف المكافأة للعمال نظرًا إلى تميزهم في العمل في المستشفى، وجرى بالفعل إيداع المبلغ في حساب مركز الفرافرة عن طريق الدفع الإلكتروني، تمهيدًا لصرف المكافأة للعمال المتميزين خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إنهاء إجراءات الصرف الإدارية.وأضاف الزملوط، أن المحافظة تسعى جاهدة لصرف مكافأة مالية لكل من يتميز في عمله، لتشجيع الموظفين والعمال في كل المجالات على التميز فى أداء العمل، بما يصب في رفع مستوى الخدمة المقدمة للجماهير.