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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإثنين.. دورات تدريبية لـ 104 شباب حول «مودة»

السبت 15/فبراير/2020 - 03:03 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، بعد غد الإثنين، عقد لقاءات متتالية حول المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، لعدد 104 كوادر شبابية، لتنفيذ دورات تدريبية تعمل على تدريب وإعداد كوادر شبابية قادرة على تنفيذ أنشطة المشروع داخل الهيئات الشبابية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأكدت وزارة التضامن أن اختيار المتقدمين جاء بعد إجراء المقابلات لـ 200 شاب وفتاة قاموا بملء استمارة إلكترونية كطلب الالتحاق بالتدريب.

وأكدت راندة فارس، مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تنفيذ الدليل التدريبي على 51 ألف متدرب، و1890 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما أنه جار تدريب 250 ألف طالب عن طريق التواصل المباشر بالجامعات واستهداف نصف مليون شاب من خلال المنصة الإلكترونية لبرنامج مودة وتطوير المنصة بجزء خاص بالتقييم النفسي للمقبلين على الزواج، كما سيتم تدريب 100 ألف مجند و8000 من مكلفي الخدمة العامة، بالإضافة إلى استمرار تقديم الأعمال الفنية من مسرحيات وأنشطة توعوية.

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