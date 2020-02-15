رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد تورطه فى تهريب الآثار.. ما لا تعرفه عن الفنان بطرس غالى

السبت 15/فبراير/2020 - 03:01 م
الفنان بطرس رؤوف
الفنان بطرس رؤوف
إيمان ماهر - أريج الجيار
طباعة
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، الفنان بطرس رءوف غالي، بالسجن المشدد 30 عامًا، عقب تورطه بتهريب الآثار المصرية إلى إيطاليا فى القضية المعروفة "الحاوية الدبلوماسية".

وشمل الحكم عددًا من المتهمين بالقضية، منهم أحمد حسين مجدي، بالسجن المشدد 15 عاما، ولاديسلاف أوتكر سكاكال، القنصل الفخرى السابق لإيطاليا، بالسجن المشدد 15 عامًا، ومدحت ميشيل جرجس، بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمهم 5 ملايين جنيه، والتحفظ على المضبوطات.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن بطرس غالي
- شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق.
- تم اتهامه في قضيتي "تهريب آثار".
- حُكم عليه في الأولى بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 5 ملايين جنيه، ومصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية.
- شارك في تهريب حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية، تحتوي على 21855 قطعة تنتمي للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.
- شارك في عدد من الأعمال الفنية، أبرز أفلامه سمير وشهير وبهير، الديلر، عين شمس، ومن مسلسلاته فرح ليلى، حارة اليهود، عرفة البحر.
-شارك في دبلجة أفلام رسوم متحركة، بينها "Finding Nemo"، وفيلم "Ratatouill".
- شارك فى مسلسل "علامة استفهام" مع النجم محمد رجب، وعرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من هيثم أحمد زكى، محمود البزاوى، ميريهان حسين، جيهان خليل، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.
- أول عمل تليفزيونى "أحمد أتجوز منى ج 2".
- أول فيلم سينمائى كان "سرقات صيفية".
- آخر أعماله مسلسل "ليالي أوجينى".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

الباز يكشف رعب قطر من «الممر» وكواليس إنتاجها «بسبوسة بالقشطة» في 90 دقيقة

منذ أقل من ساعتين

لا شبهة جنائية.. حفظ التحقيقات فى وفاة الفنان هيثم أحمد زكى

منذ أقل من ساعتين

إجراءات احترازية بـ النجيلة المركزى قبل استقبال أول أجنبى حامل لـ كورونا فى مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عائد من ووهان يحذر وزيرة الصحة من الوقوع في خطأ الصين

الصور

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

الأكثر قراءة

أول رد من المعلق حفيظ دراجي على هجوم جماهير الزمالك

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

الباز يكشف رعب قطر من «الممر» وكواليس إنتاجها «بسبوسة بالقشطة» في 90 دقيقة

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

أيام زمان

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

نجم الساعة

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات في التأثير على حرية التفكير

«كوبي براينت» ضمن المرشحين للانضمام إلى «هول أوف فايم»

ضابط روسي يطلب يد حبيبته بدبابات على «شكل قلب» (فيديو)

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
مؤمن المحمدي
هى دى «بلادى بلادى»
المزيد

الثقافة

«حين يحزنون».. مجموعة قصصية تناقش الهموم الإنسانية

«هردبيس» و«كرنفال الأشباح» بنوادي مسرح الدقهلية (صور)

«على أوتار الشعر نلتقى» أمسية فى ثقافة الشاطبى

«ثقافة الإسكندرية» تحتفل بتعامد الشمس على تمثال رمسيس