بعد تورطه فى تهريب الآثار.. ما لا تعرفه عن الفنان بطرس غالى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، الفنان بطرس رءوف غالي، بالسجن المشدد 30 عامًا، عقب تورطه بتهريب الآثار المصرية إلى إيطاليا فى القضية المعروفة "الحاوية الدبلوماسية".وشمل الحكم عددًا من المتهمين بالقضية، منهم أحمد حسين مجدي، بالسجن المشدد 15 عاما، ولاديسلاف أوتكر سكاكال، القنصل الفخرى السابق لإيطاليا، بالسجن المشدد 15 عامًا، ومدحت ميشيل جرجس، بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمهم 5 ملايين جنيه، والتحفظ على المضبوطات.وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن بطرس غالي- شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق.- تم اتهامه في قضيتي "تهريب آثار".- حُكم عليه في الأولى بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 5 ملايين جنيه، ومصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية.- شارك في تهريب حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية، تحتوي على 21855 قطعة تنتمي للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.- شارك في عدد من الأعمال الفنية، أبرز أفلامه سمير وشهير وبهير، الديلر، عين شمس، ومن مسلسلاته فرح ليلى، حارة اليهود، عرفة البحر.-شارك في دبلجة أفلام رسوم متحركة، بينها "Finding Nemo"، وفيلم "Ratatouill".- شارك فى مسلسل "علامة استفهام" مع النجم محمد رجب، وعرض فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته كل من هيثم أحمد زكى، محمود البزاوى، ميريهان حسين، جيهان خليل، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.- أول عمل تليفزيونى "أحمد أتجوز منى ج 2".- أول فيلم سينمائى كان "سرقات صيفية".- آخر أعماله مسلسل "ليالي أوجينى".