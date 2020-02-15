المشدد 3 سنوات لمتهم بتزوير أوراق رسمية بالتجمع

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، معاقبة المتهم "أحمد.ن"، بالسجن لمدة 3 سنوات فى اتهامه بتزوير محررات رسمية.صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد على.وأسندت النيابة للمتهم "أحمد.ن "، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير محرر رسمى، بطاقة رقم قومى والمنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية، بطريق الاصطناع، بأن اتفق معه على إنشائه على غرار المحررات الرسمية وذلك بأن أمده بالبيانات والمعلومات اللازمة، فقام المجهول بتدوين بياناته بعلامات مقلدة، فتمت الجريمة.كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة تقليد شعار الجمهورية، وعلامة إحدى الجهات الحكومية "مصلحة الأحوال المدنية"، بأن وضعهما على المحرر المزور على غرار المحررات الرسمية.