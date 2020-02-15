طلاب «هندسة حلوان» يحاكون الواقع بمكرونة «اسباجتى» (صور)

اعلن عدد من طلاب كلية الهندسة بالمطرية التابعة لجامعة حلوان، عن مسابقة جديدة بقسم المدنى، تحت إشراف رئيس الجامعة الدكتور ماجد نجم.وتقول جوزفين مكرم أحد الطالبات إن المسابقة تسمي "ترايبل إس"، وهى أن الطلاب يحاولون تطبيق ما يدرسونه على أرض الواقع، مضيفة لـ«الدستور» أنهم يقومون بالتطبيق من خلال أبسط الخامات مثل المكرونة الاسباجتى.وتابعت: طلاب أولى مدنى يقومون بعمل مواد إنشائية مثل الكوبرى من خلال المكرونة الاسباجتي، بالاضافة إلى عمل مبنى كامل من المكرونة أيضًا، مؤكدة أن المسابقة تتكون من 4 أجزاء، وتحاكى أرض الواقع.وأشارت إلى أن هذه المسابقة قد تم الاعلان عنها العام الماضي أيضا، وشارك فيها 1000 طالبا من كليات القاهرة، بينما هذا العام تم تعميم هذه المسابقة كى يشارك فيها طلاب هندسة بجميع محافظات مصر.