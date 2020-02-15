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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«هردبيس» و«كرنفال الأشباح» بنوادي مسرح الدقهلية (صور)

السبت 15/فبراير/2020 - 02:03 م
مسرح الدقهلية
مسرح الدقهلية
آلاء حسن
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات مهرجان عروض نوادي المسرح بفرع الدقهلية، حيث استقبل مدرج الدكتور خير الله بكلية التربية جامعة المنصورة عرضين مسرحيين، الأول «كرنفال الأشباح» للكاتب العالمي موريس دى كوبرا وإخراج خالد البيومي، ديكور محمد السيسي، تنفيذ ديكور مؤمن بلال، إضاءة محمد حيدر، إعداد موسيقي كريم طه، كريوجراف عبد الله عزمي، مكياج نوردين بحر، مساعد مخرج أحمد رأفت، مخرج منفذ عمرو المنسي.
مسرح الدقهلية
مسرح الدقهلية
وتدور أحداثه حول اجتماع لموتى المقبرة الفرنسية العامة بعد ظهور دواء يعيد الحياة مرة أخرى للأموات، وبالفعل يستعيد بعض الموتى حياتهم مرة أخرى، ويخرجون إلى الحياة، ولكن عند عيش ما كانوا يتمنوه قبل الموت يكتشفوا خطأهم الكبير منهم من انتحر بسبب الحب وعندما عاشه اكتشف خطأه، ومن مات بسبب الفقر وعندما اغتني اكتشف حب الآخرين لماله وليس له.
مسرح الدقهلية
مسرح الدقهلية
العرض الثاني بعنوان «هردبيس» تأليف ناجي عبد الله، إخراج عبد الله اسماعيل، مخرج مساعد محمد الباز، إعداد موسيقي مروة نعيم.

وتدور فكرة العرض حول أهمية ظهور الفساد بأنواعه في مختلف القطاعات التى تحيط بنا ثم تناول تجسيد الثورة المصرية من أجل عملية الإصلاح ودعوة للثورة ضد أنفسنا للتغيير إلى الأفضل ودعوة للمشاركة في العمل السياسي وأمانة التصويت في الانتخابات لبناء مصر، والرجوع إلى الأنسانية التى بداخلنا خلال دعوة للفكر والفهم والتعلم والاختيار لتقرير مصيرك، البطولة جماعية ويلعب دور المؤلف أحمد سقراط.
مسرح الدقهلية
مسرح الدقهلية
وجاءت العروض بحضور لجنة تحكيم المهرجان المخرج المسرحي أشرف على، الكاتب المسرحي متولي حامد، الناقد إبراهيم الحسيني، وعضو الرقابة على المصنفات الفنية.
مسرح الدقهلية
مسرح الدقهلية
 

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