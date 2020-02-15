برلمانية: مهرجان الأقصر للسينما يخدم التوجه المصرى نحو إفريقيا

أكدت منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، أهمية أهداف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 6 إلى 12 مارس في نسخته التاسعة، فى ظل الاهتمام الكبير الذي توليه مصر للقارة، فى أعقاب رئاسة مصر الاتحاد الإفريقى.وقالت البرلمانية، في بيان لها، إن الفن من أهم أدوات القوة الناعمة للدولة وتأثيرها في محيطها الإقليمي والدولي، وشكلّت الدراما المصرية، سواء السينمائية أو التليفزيونية، العامل المهم والحاسم في نشر الثقافة المصرية ومفرداتها في البلاد العربية، ولعبت دورًا كبيرًا في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب.وأوضحت، أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يفتح باب التعاون الثقافي والفني والشبابي مع القارة السمراء، بعد توقف دام قرابة 30 عامًا، وبالتحديد منذ أن تعرّض الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لمحاولة اغتيال فاشلة في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، ومنذ ذلك الوقت أصبح التعاون الثقافي والفني بين مصر والدول الإفريقية معدومًا.ولفتت، إلى أن مهرجان الأقصر له أبعاد كبرى، فهو لا يقتصر فقط على الثقافة والفن، ولكن لديه بُعدًا سياسيًا واقتصاديًا، مطالبة بتسهيل الإجراءات اللازمة له، وتقديم جميع أوجه الدعم حتى يخرج في صورة مشرفة لمصر.