تشريح جثة طفل ضربه والده حتى الموت لتغيبه عن المدرسة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، بتشريح جثة طفل لقي مصرعه على يد والده بعدما تعدى عليه بالضرب، وذلك لبيان الإصابات التي لحقت به وأدت لوفاته، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من ذلك وإعداد تقرير بحالته، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.تفاصيل تلك الواقعة كشفتها تحقيقات النيابة العامة حيث تقدم بعض الأهالي ببلاغ إلى ضباط مباحث مركز أطفيح، يؤكدون وفاة طفل يدعى "س. م" يبلغ من العمر 13 سنة، في ظروف غامضة، وشروع والده عامل، في دفنه دون الحصول على أي تصريح، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة التي تبين من خلالها صحة ما ورد في بلاغ الأهالي كما تبين أن المشكو في حقه هارب من حكم بالحبس 3 أشهر، ومطلوب ضبطه في قضيتين.وبناء على ذلك تم ضبطه وبمنافشته حول واقعة نجله أكد أن الوفاة طبيعية نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وإنه كان سيستخرج له تصريح دفن ولكن البعض أخبره بأن تصريح الدفن استخراجه سيستغرق وقتا، ولكن مفتش الصحة كذب رواية الأب وأكد وجود كدمات متفرقة بجسم الطفل وبتضييق الخناق عليه اعترف أنه تعدى عليه بالضرب بعصا حتى لفظ أنفاسه الاخيرة نتيجة تغيبه عن المدرسة كثيرا، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.