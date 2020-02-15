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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بكاء لطيفة ورضوى الشربيني على الهواء (فيديو)

السبت 15/فبراير/2020 - 01:51 م
بكاء لطيفة
بكاء لطيفة
هدير شعراوي
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بكت الفنانة لطيفة والإعلامية رضوى الشربيني، أثناء حديث الأخيرة عن أغنيتها الجديدة "أقوى واحدة"، ولم تستطيع لطيفة غناء الأغنية على الهواء.

وقالت لطيفة خلال حوارها ببرنامج "هى وبس": "أنا أضعف واحدة في الحب وأغنية أقوى واحدة فيها مشاعر صعبة جدًا، أنا مش عايزة الإحساس دا يوصل للي يسمعها، ولازم الناس تاخد منها قوة ودفعة للحياة".

وأضافت: "الأغنية مدمرة من الداخل، وأعتقد أن كل واحدة لازم يكون عندها الإيمان الكافي بالله، الغنوة متعبة وفيها أمل وقوة وإيمان كبير، لأن اللي بتتعب في الحياة وتتظلم وتدمر وتعيش لازم تطلع قوية".

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