بكاء لطيفة ورضوى الشربيني على الهواء (فيديو)

بكت الفنانة لطيفة والإعلامية رضوى الشربيني، أثناء حديث الأخيرة عن أغنيتها الجديدة "أقوى واحدة"، ولم تستطيع لطيفة غناء الأغنية على الهواء.وقالت لطيفة خلال حوارها ببرنامج "هى وبس": "أنا أضعف واحدة في الحب وأغنية أقوى واحدة فيها مشاعر صعبة جدًا، أنا مش عايزة الإحساس دا يوصل للي يسمعها، ولازم الناس تاخد منها قوة ودفعة للحياة".وأضافت: "الأغنية مدمرة من الداخل، وأعتقد أن كل واحدة لازم يكون عندها الإيمان الكافي بالله، الغنوة متعبة وفيها أمل وقوة وإيمان كبير، لأن اللي بتتعب في الحياة وتتظلم وتدمر وتعيش لازم تطلع قوية".