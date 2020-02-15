حبس عاملة كوافير وزوجها لسرقة مندوب مبيعات فى المرج

أمرت نيابة المرج الجزئية، اليوم السبت، بحبس "مهندس وكوافيرة" لاستيلائهما على هاتف محمول من مندوب مبيعات وإكراهه على توقيع إيصال أمانة بعد استدراجه عبر "الإنترنت" بدائرة قسم شرطة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بطلب تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.وكانت البداية بتلقي الرائد إبراهيم سليم، رئيس وحدة المباحث بقسم شرطة المرج، بلاغًا من مندوب مبيعات، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بسابقة تعرفه على إحدى الفتيات عبر الإنترنت واتفاقهما على التقابل، وعقب وصوله فوجئ بحضور سيدة وآخر قاما بالاستيلاء منه على هاتفه المحمول وإكراهه على توقيع إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه.وبعد التأكد من صحة البلاغ وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكابها "مهندسًا، عاملة بمحل كوافير "لها معلومات جنائية" زوجة الأول"، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما وبحوزتهما "الهاتف المحمول المستولى عليه، إيصال الأمانة المشار إليه"، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.وبمواجهتهما أقرا بأنه نظرًا لاكتشافهما وجود المجني عليه صحبة شقيقة الثانية بمحل الواقعة، فقاما بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.