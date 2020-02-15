رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل قضية «ضحية التذكرة» لحين تحديد السرعة الوهمية

السبت 15/فبراير/2020 - 01:49 م
ضحية التذكرة
ضحية التذكرة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
أجلت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد علي سكيكر، جلسة محاكمة رئيس القطار رقم 934 "الإسكندرية – الأقصر"، في قضية مقتل شخص وإصابة أخر بعد إجبارهما على القفز من القطار بمنطقة دفرة بطنطا، بسبب ثمن تذكرة الركوب، إلى جلسة ١٤ مارس المقبل، لحين وصول تقرير اللجنة الفنية لجهاز "atc" لتحديد السرعة الوهمية الخفية للقطار أثناء قفز الشابين.

كانت هيئة الدفاع عن رئيس قطار "الإسكندرية- أسوان" والمتهم بالتسبب في مصرع شاب وإصابة صديقه بعد أن أجبرهما على القفز من القطار، طالبت في الجلسة الماضية، بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمان، وتشكيل لجنة فنية من هيئة السكة الحديد، وإدارة تشغيل القطارات للوقوف على سرعة القطار قبل وأثناء وقوع الحادث، وإعادة فحص جهاز atc ومعايرته فنيا، لبيان عما إذا كانت سرعة وهمية في الجهار من عدمه.

كان سامح عاشور نقيب المحامين قد شكل لجنة ثلاثية من النقابة العامة، تضم كل من عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة، حسن آمين، محمد حسن للدفاع عن ضحية حادث القطار رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، بعد قيام كمسري القطار بإجبار المجني عليهما على القفز من القطار وتسبب في وفاة شاب وإصابة صديقه لعدم دفعهما ثمن التذكرة.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

الباز يكشف رعب قطر من «الممر» وكواليس إنتاجها «بسبوسة بالقشطة» في 90 دقيقة

منذ حوالي 17 ساعة

جمال الشريف يحسم الجدل بشأن هدف الترجي الملغى أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

لأول مرة.. معلق إنجليزى لـ«السوبر المصرى» فى الإمارات

منذ حوالي 20 ساعة

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

الصور

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

الأكثر قراءة

أول رد من المعلق حفيظ دراجي على هجوم جماهير الزمالك

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

الباز يكشف رعب قطر من «الممر» وكواليس إنتاجها «بسبوسة بالقشطة» في 90 دقيقة

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

أيام زمان

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير لكنه حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

نجم الساعة

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات في التأثير على حرية التفكير

«كوبي براينت» ضمن المرشحين للانضمام إلى «هول أوف فايم»

ضابط روسي يطلب يد حبيبته بدبابات على «شكل قلب» (فيديو)

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
مؤمن المحمدي
هى دى «بلادى بلادى»
المزيد

الثقافة

«هردبيس» و«كرنفال الأشباح» بنوادي مسرح الدقهلية (صور)

«على أوتار الشعر نلتقى» أمسية فى ثقافة الشاطبى

«ثقافة الإسكندرية» تحتفل بتعامد الشمس على تمثال رمسيس

«التنسيق الحضارى»: انتهينا من 90% بعملية تطوير ميدان التحرير