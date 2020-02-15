تأجيل قضية «ضحية التذكرة» لحين تحديد السرعة الوهمية

أجلت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد علي سكيكر، جلسة محاكمة رئيس القطار رقم 934 "الإسكندرية – الأقصر"، في قضية مقتل شخص وإصابة أخر بعد إجبارهما على القفز من القطار بمنطقة دفرة بطنطا، بسبب ثمن تذكرة الركوب، إلى جلسة ١٤ مارس المقبل، لحين وصول تقرير اللجنة الفنية لجهاز "atc" لتحديد السرعة الوهمية الخفية للقطار أثناء قفز الشابين.كانت هيئة الدفاع عن رئيس قطار "الإسكندرية- أسوان" والمتهم بالتسبب في مصرع شاب وإصابة صديقه بعد أن أجبرهما على القفز من القطار، طالبت في الجلسة الماضية، بإخلاء سبيل المتهم بأي ضمان، وتشكيل لجنة فنية من هيئة السكة الحديد، وإدارة تشغيل القطارات للوقوف على سرعة القطار قبل وأثناء وقوع الحادث، وإعادة فحص جهاز atc ومعايرته فنيا، لبيان عما إذا كانت سرعة وهمية في الجهار من عدمه.كان سامح عاشور نقيب المحامين قد شكل لجنة ثلاثية من النقابة العامة، تضم كل من عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة، حسن آمين، محمد حسن للدفاع عن ضحية حادث القطار رقم 934 الإسكندرية -الأقصر، بعد قيام كمسري القطار بإجبار المجني عليهما على القفز من القطار وتسبب في وفاة شاب وإصابة صديقه لعدم دفعهما ثمن التذكرة.