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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. بدء اختبارات مشرفى حج الجمعيات بمحافظات الصعيد

السبت 15/فبراير/2020 - 01:46 م
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، الجولة الثانية للاختبارات التحريرية الخاصة باختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1441هـ2020م للمتقدمين الراغبين من محافظات جنوب الصعيد.

وستضم الاختبارات 226 متقدما من محافظات أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، أسيوط، البحر الأحمر، قنا، سوهاج، حيث ستعقد الاختبارات بمركز التعليم المدني وإعداد القيادات الشبابية بسوهاج بمدينة ناصر محافظة سوهاج.

من جانبه، قال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه قد تم الإعلان على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلي المتضمن كل البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه، حيث من المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزي بمحافظة سوهاج.

أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة، أن الاختبارات التحريرية ستتم أون لاين على برنامج الحاسب وستتم مراعاة الشفافية والعدالة لاختيار أفضل العناصر بين المتقدمين لهذه المهمة السامية ويشمل الاختبار التحريري 60 سؤالا دينيا وإداريا حول مناسك وإجراءات الحج، والتى تم وضعها من قبل متخصصين من دار الإفتاء المصرية ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء في شئون الحج.

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