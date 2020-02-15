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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سوهاج الجامعي تنهي قوائم الانتظار لمرضى زراعة القوقعة

السبت 15/فبراير/2020 - 01:42 م
عمليات
عمليات
محمود عبد العال
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أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، انتهاء المستشفى الجامعي من جميع عمليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار لعمليات زراعة القوقعة، مضيفا أن المبادرة حققت الهدف منها بالانتهاء من عمليات زراعة القوقعة لكل مرضى قوائم الانتظار على مستوى محافظات الصعيد وبنسبة نجاح وصلت 100%.

وأوضح الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، أن الهدف من تلك العمليات هو تحويل الطفل (غير المنتج) من مجتمع الصم والبكم إلى طفل سليم طبيعي سمعيًا حتى يلتحق بالمدارس كبقية الأطفال ويمارس حياة طبيعية سليمة، مشيرًا إلى استعداد المستشفى الجامعي لاستقبال أي حالات لزراعة القواقع محولة من قوائم الانتظار بأي منطقة بالجمهورية.

وأضاف الدكتور أسامة الشريف وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع والمستشار الطبي للمحافظة، أن المستشفى نجحت في إجراء 141 حالة من زراعة القوقعة بتكلفة اجمالية وصلت إلى 18 مليون جنيه، (منهم 87 حالة دعم من شركة المصرية للاتصالات we )، إضافة إلى 54 حالة بدعم من التأمين الصحي، حيث تتكلف العملية الواحدة حوالي 130 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن برنامج زراعة القوقعة بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب سوهاج أجرى ما يقرب من 450 حالة زراعة قوقعة حتى الآن منذ افتتاحه، مضيفا أن فريق برنامج زراعة القوقعة يضم 4 أساتذة جراحة أنف وأذن وحنجرة، و3 أساتذة سمعيات، و3 أساتذة تخاطب.

جدير بالذكر أن الشروط التي يجب أن تتوافر في الأطفال التي تجرى لهم العملية أن يكون الطفل أقل من 5 سنوات، ومستوفي الشروط القياسية تشريحيا وبالأشعة المقطعية والرنين وأيضا سمعياََ وصحياََ.

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