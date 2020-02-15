سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية بالجوف في اليمن

أعلن المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم السبت، عن سقوط إحدى طائرات التحالف الجوية بمحافظة الجوف اليمنية، نقلا عن صحيفة "عكاظ".وأوضح العقيد المالكي أنه عند الساعة (23:45) من مساء يوم الجمعة الموافق (14 فبراير 2020) سقطت طائرة مقاتلة من طراز (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية اثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني.وأعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن إسقاط طائرة حربية تابعة للتحالف العربي، في أجواء محافظة الجوف شمال البلاد.وأكدت الجماعة، أنه تم إسقاط طائرة من نوع "تورنيدو" في سماء محافظة الجوف أثناء تنفيذها "مهاما عدائية"، وأشار إلى أن الطائرة تم إسقاطها "بصاروخ أرض جو متطور".