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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يدعو أرمينيا لمنح تأشيرات الدخول لمواطنيه من المنافذ الحدودية

السبت 15/فبراير/2020 - 01:41 م
محمد علي الحكيم
محمد علي الحكيم
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دعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، نظيره الأرمينى زوهراب مناتساكانيان، اليوم السبت، إلى منح تأشيرات الدخول إلى المواطِنين العراقيين الراغبين فى زيارة جمهورية أرمينيا؛ لغرض العلاج والسياحة من المنافذ الحدودية أسوة ببعض الدول العربية.

وقالت وزارة الخارجية العراقية- في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية: "إن الحكيم التقى اليوم زوهراب مناتساكانيان، وزير خارجية أرمينيا، على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن الدولى، وبحثا سبل تعزيز العلاقات والتعاون الثنائى".

وقال الحكيم- حسب البيان: "إن العراق مستعد لاستضافة اجتماعات الدورة الثالثة للجنة (العراقية - الأرمينيّة المشتركة)، حاثًا الجانب الأرميني على منح تأشيرات الدخول إلى المواطِنين العراقيّين الراغبين في زيارة جمهورية أرمينيا لغرض العلاج والسياحة من المنافذ الحدودية أسوة ببعض الدول العربية، لتشجيع حركة التجارة والسياحة بين البلدين"، داعيًا الشركات الأرمينية إلى المساهمة في إعادة إعمار المناطق المحررة العراقية ".

وتستضيف مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 14 وحتى 16 من فبراير الجاري، أعمال مؤتمر "ميونخ الأمني" في دورته الـ"56"، بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات؛ لبحث التهديدات المحدقة بالسلم العالمي، ومناقشة تغير موازين القوة في العالم، بمشاركة أكثر من 500 من صانعي القرار وشخصيات رفيعة المستوى، حيث يناقش المشاركون في المؤتمر الأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية.

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