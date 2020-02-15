الخميس.. ماليزيا تجتمع مع دول «الآسيان» لمواجهة كورونا

قال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله، إنه من المنتظر أن يظهر الاجتماع الخاص لوزراء خارجية دول رابطة دول جنوب شرقي آسيا "الآسيان" مع الصين في لاوس يوم الخميس المقبل، سبل مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وأوضح سيف الدين - في تصريحات لوكالة أنباء (برناما) الماليزية - أن هدف الاجتماع هو إظهار تضامن "الآسيان" مع الصين في معالجة هذه القضية معا، لأن الصين تعتبر أكبر شريك للرابطة في العديد من المجالات وخاصة التجارة.وأضاف "كما تبادلت الدول الأعضاء معلومات حول كيفية التعامل مع هذه القضية، ونبدي ثقتنا بقدرة الصين على السيطرة على انتشار الفيروس"، موضحًا أن كل دولة في الرابطة قد ساعدت الصين بطريقتها الخاصة بما في ذلك الدعم المالي أو غيره.