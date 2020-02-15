رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخميس.. ماليزيا تجتمع مع دول «الآسيان» لمواجهة كورونا

السبت 15/فبراير/2020 - 01:40 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
قال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله، إنه من المنتظر أن يظهر الاجتماع الخاص لوزراء خارجية دول رابطة دول جنوب شرقي آسيا "الآسيان" مع الصين في لاوس يوم الخميس المقبل، سبل مواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح سيف الدين - في تصريحات لوكالة أنباء (برناما) الماليزية - أن هدف الاجتماع هو إظهار تضامن "الآسيان" مع الصين في معالجة هذه القضية معا، لأن الصين تعتبر أكبر شريك للرابطة في العديد من المجالات وخاصة التجارة.

وأضاف "كما تبادلت الدول الأعضاء معلومات حول كيفية التعامل مع هذه القضية، ونبدي ثقتنا بقدرة الصين على السيطرة على انتشار الفيروس"، موضحًا أن كل دولة في الرابطة قد ساعدت الصين بطريقتها الخاصة بما في ذلك الدعم المالي أو غيره.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

فرنسا تعلن أول حالة وفاة بـ كورونا فى أوروبا

منذ حوالي 16 ساعة

«الصحة» تعزل أسرة الأجنبى حامل فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

لا يعدي المحيطين به.. القصة الكاملة لـ«الأجنبى» حامل «كورونا»

منذ يوم

«بقعة دم على شبشب» تكشف جريمة ذبح شاب لخاله

الصور

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

الأكثر قراءة

أول رد من المعلق حفيظ دراجي على هجوم جماهير الزمالك

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

الباز يكشف رعب قطر من «الممر» وكواليس إنتاجها «بسبوسة بالقشطة» في 90 دقيقة

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

أيام زمان

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير لكنه حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

نجم الساعة

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات في التأثير على حرية التفكير

«كوبي براينت» ضمن المرشحين للانضمام إلى «هول أوف فايم»

ضابط روسي يطلب يد حبيبته بدبابات على «شكل قلب» (فيديو)

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
مؤمن المحمدي
هى دى «بلادى بلادى»
المزيد

الثقافة

«هردبيس» و«كرنفال الأشباح» بنوادي مسرح الدقهلية (صور)

«على أوتار الشعر نلتقى» أمسية فى ثقافة الشاطبى

«ثقافة الإسكندرية» تحتفل بتعامد الشمس على تمثال رمسيس

«التنسيق الحضارى»: انتهينا من 90% بعملية تطوير ميدان التحرير