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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بسبب صفقة فودافون.. رئيس المصرية للاتصالات فى البرلمان 22 فبراير

السبت 15/فبراير/2020 - 01:39 م
المهندس عادل حامد
المهندس عادل حامد
طارق عتمان
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كشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للاتصالات we، عن أن لجنة الاتصالات بالبرلمان، برئاسة النائب أحمد بدوي، ستقوم بعقد جلسة خاصة مع قيادات الشركة فى البرلمان يوم 22 فبراير الجاري للاستفسار عن آخر المستجدات حول صفقة بيع فودافون مصر، ومصير حصة المصرية للاتصالات البالغة 45% حال إتمام هذه الصفقة والمقرر لها 22 فبراير الجاري.

في السياق ذاته، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن اللجنة قررت مناقشة موضوع "صفقة بيع فودافون" والاستفسار من مسئولى الشركة المصرية للاتصالات عن تفاصيل ما دار في المفاوضات مع شركة الاتصالات السعودية STC ومحاضر الاجتماعات الخاصة بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن اللجنة تحرص على دراسة وتقييم الحل الأنسب للاستثمارات الدولة في شركة فودافون مصر وكيفية تقييم الصفقة وأثرها على الأطراف الثلاثة الدولة والمساهمين والمستخدمين بسوق الاتصالات المصري.

وقال رئيس لجنة الاتصالات إنه سيتم الاستماع لعرض من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات المهندس عادل حامد خلال هذه الجلسة، ومن المقرر أن يعرض فيها جميع المقترحات والتقييمات والقرارات التي اتخذت من قبل الإدارة التنفيذية حيال هذه الصفقة، بالإضافة إلى الموقفين القانوني والمالي للشركة في جميع السيناريوهات المطروحة خلال الصفقة.

كانت المصرية للاتصالات قد اختارت تحالفًا يضم بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس وسيتى بنك، لتنفيذ دراسة تحديد السيناريوهات والبدائل المتوقعة للتعامل مع حصة الشركة المصرية للاتصالات "WE" البالغة 45%، وتحديد مصيرها، قبل إتمام صفقة بيع «فودافون مصر» إلى مجموعة الاتصالات السعودية، والمتوقع أن تنتهي منها خلال فترة تتراوح بين 45-60 يومًا لعرضها علي مجلس إدارة الشركة لاتخاذ ما تراه مناسبًا حيال الصفقة.

كانت شركتا الاتصالات السعودية «STC» و«فودافون العالمية»، قد وقعتا مذكرة تفاهم لشراء الأخيرة حصة حاكمة تمثل 55% من فودافون مصر بقيمة 2.392 مليار دولار قبل 30 يونيو المقبل.

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