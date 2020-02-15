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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محمد عزمى ضيف «الست هانم» على شاشة الأولى.. غدًا

السبت 15/فبراير/2020 - 01:38 م
محمد عزمي
محمد عزمي
دعاء عبد المقصود
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يحل الفنان الشاب محمد عزمى، ضيفًا على برنامج "الست هانم" المُذاع على القناة الأولى المصرية، وذلك غدًا الأحد فى حلقة خاصة.

ويتحدث عزمي خلال الحلقة عن مشواره منذ لقائه الرئيس السيسى في أحد مؤتمرات الشباب، ويتطرق عزمي خلال الحلقة إلى مشواره وكيفية دخوله الوسط الفنى ومن ساعده فى الدخول إلى عالم التمثيل وإسناد عدد من الأدوار المميزة له فى الأعمال الفنية.

كما يتحدث عزمي- خلال الحلقة- عن علاقته بالمخرج الكبير رءوف عبدالعزيز والفنان هانى سلامة، وأهم أعماله الفنية الجديدة.

يذكر أن محمد عزمي شارك فى موسم رمضان الماضي فى مسلسل "قمر هادى" أمام النجم هانى سلامة، وبرع فى دور "عارف"، الشقيق الأصغر لهادى أبوالمكارم، وهو الشخصية التى جسدها هاني سلامة خلال أحداث العمل.

"قمر هادى" بطولة هانى سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى وهادى الجيار وحمزة العيلي، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

برنامج "الست هانم" من تقديم آية كافوري، وداليا ناصر، وإيمان مختار، وصفاء سامى.

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