البنتاجون يعتبر «هواوى» الصينية تهديدًا لـ الناتو

حذر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في ميونيخ، اليوم السبت، الأوروبيين من أن السماح للمجموعة الصينية العملاقة للاتصالات هواوي ببناء شبكة الجيل الخامس قد "يهدد" حلف شمال الأطلسي.وقال "إسبر"، خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ: "إذا لم ندرك التهديد ونتحرك، فإن ذلك قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تهديد أنجح تحالف عسكري في التاريخ، حلف شمال الأطلسي".ويأتي مؤتمر ميونيخ في الدورة الـ56 "مؤتمر ميونيخ للأمن"، الذي سيعقد خلال الفترة من 14-16 فبراير 2020، ليركز على مستقبل الاتحاد الأوروبي، وأبرز التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر ميونيخ للأمن يعد أحد أهم المحافل الدولية التي تتناول قضايا السلم والأمن الدوليين.