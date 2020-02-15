ضبط مصنع بالسلام ينتج الحلوى من مواد مجهولة المصدر

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، اليوم السبت، من ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الحلوى من مواد مجهولة المصدر بالسلام.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة أمنیة من مباحث إدارة شرطة التموین والتجارة من ضبط "ع ا"، 40 سنة، مسئول عن مصنع حلوى "جافة"، كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المصنع بدون ترخیص وقیامه بتصنیع الحلوى الجافة مستخدمًا خامات مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأی مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكین بقصد طرحها بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.وعثر بداخل المصنع على 1.750 طن سـكـر، 5 طن مواد غذائیة (سمسم، حمص، فول سوداني، عسل جلوكوز)، 21000 قطعة حلوى جافة وجمیعها مجهولة المصدر وغیر مصحوبة بأی مستندات تدل على مصدرها، 7 ماكينة تصنیع ماكینة، وجار تحریر المحضر اللازم، والعرض على النیابة العامة للتحقيق.