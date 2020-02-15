رئيس الوزراء الجزائري يعرض برنامج حكومته على مجلس الأمة

بدأ عبد العزيز جراد الوزير الأول رئيس الوزراء الجزائري اليوم السبت، في عرض برنامج عمل الحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة الغرفة العليا في البرلمان، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل؛ وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور.وتخصص الجلسة لعرض برنامج عمل الحكومة ثم مناقشة عامة للنواب، ليفسح المجال غدا أمام جراد للرد على استفسارات أعضاء المجلس، ليتم إصدار لائحة حول البرنامج.ويتضمن هذا البرنامج الذي صادق عليه أول أمس الخميس نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان، 5 فصول تناولت اقتراح الحكومة باعتماد نمط جديد للحكم يتسم بالصرامة والشفافية ويرتكز هذا النمط على إصلاح المنظومة التشريعية لتنظيم الانتخابات، وأخلقة الحياة العامة وإصلاح تنظيم وأنماط إدارة الدولة وفروعها.كما تناول البرنامج الممارسة الكاملة للحقوق والحريات، والإصلاح المالي والتجديد الاقتصادي إضافة إلى استراتيجية اقتصادية لمكافحة البطالة وترقية التشغيل والتنمية البشرية والسياسة الاجتماعية، والعمل من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية وتعزيز الأمن والدفاع الوطنيين.