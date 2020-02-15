بعد وفاة طفلين وإصابة والديهما بأسيوط.. التحفظ على بقايا وجبة

قررت نيابة مركز ساحل سليم بأسيوط التحفظ على بقايا المأكولات التي عثر عليها بجوار جثتي الطفلين ووالديهما المصابين بحالة إعياء شديدة، وإرسالها إلى معامل مديرية الصحة لتحليلها.وأكد مصدر بمديرية الصحة بأسيوط أنه تم التحفظ على بقايا مأكولات عبارة عن "طبيخ ولحوم وقطع كيك" كانت بجوار المتوفيين والمصابين، ويتم تحليلها لمعرفة مدى سلامتها، ومن المتوقع ظهور نتيجة التحاليل خلال يومين على الأكثر.واستبعد المصدر أن يكون سبب وفاة الطفلين وإصابة والديهما بغيبوبة تامة بسبب بكتيريا في الطعام، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يكون تسمما كيماويا "مبيد حشري".كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد وصول بلاغ من مستشفى ساحل سليم المركزي، بوصول طفلين جثة هامدة، وإصابة والديهما بغيبوبة تامة، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى المستشفى وتبين وفاة "عزام. ص. س" 3 سنوات، وشقيقه "سيد. ص. س" سنة ونصف، وإصابة والديهما "صبحي. س. ص" 35 عاما، والأم "نجوى. م. س" بغيبوبة تامة، وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.