نائب محافظ الغربية يشدد على سرعة الانتهاء من مشروعات الرصف

شدد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على سرعة الانتهاء من مشروعات رصف وتطوير الطرق مع نهاية شهر أبريل المقبل، مع توصيل كل المرافق.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب المحافظ، وبحضور مسئولي الشركة الوطنية للمقاولات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تم استعراض نسب تنفيذ مشروعات رصف الطرق التي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة.وأصدر نائب محافظ الغربية، توجيهاته لرئيس حي ثان طنطا برفع القمامة الموجودة بمنطقة شارع محمد فريد مع الكورنيش والطريق المؤدي إلى المحلة الكبرى والمتابعة المستمرة لهذه الأماكن لعدم إلقاء القمامة بها ورصد من يلقي القمامة في هذا المكان ومعاقبته قانونًا.وخلال الاجتماع؛ وجه الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بسرعة الانتهاء من إصلاح خط المياه الموجود بمنطقة الكورنيش بطنطا ووصلات مياه الشرب الموجودة بشارع نعمان الأعصر بالمحلة الكبرى.وأشار نائب محافظ الغربية إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لسرعة إنجاز المشروعات في المواعيد الزمنية المحددة.