حفل غنائى كبير لـ نوال الزغبى فى فرنسا

تستعد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لإحياء حفل غنائي كبير يوم 29 فبراير الجاري، في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الحب العالمي.من ناحية أخرى، طرحت نوال الزغبي، خلال الأيام الماضية، أغنيتها الجديدة "القوية"، والتي انتهت من تصويرها على طريقة الفيديو كليب في سوق قابل بالسعودية، وهي من كلمات مازن الضاهر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع جيمي حداد، وإنتاج شركة روتانا للمرئيات والصوتيات.كما صورت نوال الزغبي، حلقة من برنامج كاربول كاريوكي، في كواليس تصوير الأغنية مع الفنان السعودي هشام الهويش.كانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، شاركت مؤخرًا الفنان اللبناني، وائل كفوري، غناء "إنت اللي بحبه أنا"، خلال الحفل الذي قدمه مؤخرًا بالمكسيك في الأيام الماضية.