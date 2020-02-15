مواجهات متفرقة في الضفة الغربية احتجاجًا على «خطة السلام» (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، اليوم السبت، مقطع فيديو، يرصد مواجهات متفرقة في الضفة الغربية احتجاجًا على الخطة الأمريكية للسلام التي أعلنها الرئيس ترامب.وذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن عشرات الشبان أصيبوا عند مدخل مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة المحتلة وبلدات "النبي صالح، وعابود، وبلعين، وبدرس" غربي رام الله، وكفر قدوم، ومدخل مدينة قلقيلية الجنوبي، وعلى مدخل مخيم العروب للاجئين بمحافظة الخليل.وتقترح صفقة السلام -وفق مصادر صحفية إسرائيلية- إقامة دولة فلسطينية على أجزاء من أراضي الضفة الغربية، مع منح القدس الشرقية لإسرائيل، وتجاهل حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.