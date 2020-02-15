برلماني يشيد بجهود وزارة الصحة في التعامل مع «كورونا»

قال النائب حسن عمر،عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اكتشاف حالة حاملة لفيروس "كورونا" وسرعة التعامل معها، أمر يستحق الإشادة، رغم عم ظهور أي أعراض للمرض عليه، إلا إن الخطة الاحترازية الوقائية اللي قامت بتطبيقها وزارة الصحة ومن ضمنها تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت فيها إصابات بالفيروس، مكنت من اكتشاف الحالة.وأضاف البرلماني، في بيان صحفي، أن ما قامت به وزارة الصحة يعطي المصريين انطباعا بالطمأنينة، لأنه يوضح أن الوزارة تقوم بمجهود كبير لمنع تسلل المرض.وأشاد حسن، بطريقة التعامل الاحترافية بعد اكتشاف الحالة عن طريق قيام الوزارة بإبلاغ منظمة الصحة العالمية وعزل المصاب، أيضا عزل المخالطين له في أماكن إقامتهم لمدة 14 يوما، حتى بعد ظهور نتيجة تحاليل المخالطين له سلبية بالإضافة لمتابعتهم كل 8 ساعات.وطالب عضو لجنة الاإدارة المحلية في مجلس النواب، بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف عن عمد لإثارة وتكدير الأمن والسلم الاجتماعي، أو تكون عن طريق الجهل، مطالبا المصريين بعدم الاستماع إلا للأخبار والبيانات الصادرة عن وزارة الصحة المصرية.