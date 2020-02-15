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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة حلوان تنظم ندوة عن مخاطر الإدمان والمخدرات

السبت 15/فبراير/2020 - 12:25 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
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تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض، والدكتورة سحر شفيق، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظم قسم التمريض النفسي والصحة العقلية بكلية التمريض بجامعة حلوان ندوة بعنوان مخاطر الإدمان.

حضر الندوة 1200 طالب، وحاضرت فيها الدكتورة وفاء عثمان، رئيس القسم، حيث تضمنت الندوة تعريف التدخين والأمراض الناتجة عنه الفرق بين تدخين السجائر والشيشة، إدمان المخدرات، وما ينتج عنهما من أمراض العصر، وأسباب الاتجاه إلى التدخين ومكونات السيجارة، والآثار الضارة للتدخين.

كما تطرقت الندوة إلى الفرق بين التعود والاعتماد، والفرق بين الاعتماد النفسي والاعتماد الجسماني، أهم مظاهر الإدمان وآثار إدمان المخدرات على الفرد والمجتمع من الناحية الدينية والاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية والنفسية والأمنية، وصفات الفرد المدمن من بين الشخصيات المختلفة، وأنواع المخدرات التي تسبب الإدمان ما بين طبيعية ومصنوعة وشعبة مصنعة، بالإضافة إلى المشاكل المترتبة على الإدمان أعراض الإدمان وطرق ومراحل العلاج بداية من مرحلة التخلص من السموم  ثم مرحلة العلاج النفسي والاجتماعي حتى مرحلة التأهيل والرعاية، وشرح الاستراتيجيات المستخدمة لمواجهة ضغوط الحياة.

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