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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

سوهاج.. ضبط دقيق مدعم ومواد غذائية فاسدة قبل بيعها فى الأسواق

السبت 15/فبراير/2020 - 12:21 م
مواد غذائية فاسدة
مواد غذائية فاسدة
محمود عبد العال ومصطفى علم الدين
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أعلنت محافظة سوهاج استمرار الحملات التموينية ورفع الإشغالات بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، حيث تم ضبط أكثر من 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء.

كما تم ضبط 700 كيلو جرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ورفع الإشغالات وضبط 7 مركبات "توك توك" غير مرخصة، وذلك خلال حملات تموينية وإشغالات مكبرة شنتها مراكز "طما، وحي شرق، والبلينا، وأخميم" الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وشرطة المرافق، ومباحث التموين.

وأوضح عدلي أبو عقيل، رئيس مركز ومدينة طما، أنه ضبط 147 شيكارة دقيق مدعم مجهزة للبيع بالسوق السوداء، خلال تنفيذ حملة تموينية مكبرة بنطاق المركز، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وسيارة نصف نقل، مشيرا إلى ضبط عدد 7 كراتين حلوى أطفال بها ألوان صناعية غير صالحة، و7 صفائح عسل منتهي الصلاحية زنه 150 كيلو جرام، و3 شكائر مكرونة غير صالحة، ومواد غذائية وبقايا جاتوهات غير صالحة، بالإضافة إلى 5.5 كيلو جرام بيكنج بودر فاسدة، كما تم تحرير 16 محضرا، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار عاطف الصمطي، رئيس حي شرق سوهاج، إلى تحرير 10 محاضر تموينية متنوعة منها " 5محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر عدم وجود ترخيص، ومحضرى عدم نظافة"، لافتا إلى إعدام 20 كيلو جراما مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة مكبرة لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق بالحي.

وقال أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة البلينا، إنه نفذت حملة تموينية مكبرة للمرور على الأسواق والمحال التجارية بقرية بني حميل، أسفرت عن تحرير محضر ضبط أغذية فاسدة، عبارة عن أسماك وكبدة مجمدة، ومواد غذائية جميعها منتهية الصلاحية تقدر بـ 700 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى تنفيذ حملة إشغالات مكبرة بشوارع المدينة، ورفع جميع الإشغالات بشارع خور الساحل، وتحرير 7 محاضر بيئة للمخالفين في حملة للمرور علي المنشآت الصناعية والغذائية بالمدينة.

وفي مركز ومدينة أخميم، قال حسين حبارير رئيس المركز، إنه تم رفع الإشغالات خلف مستشفى سوهاج الجامعي بشارع الترعة المردومة التابع لقرية نيدة، وذلك تلبية لشكوى الأهالي وتضررهم من افتراش مقهى بلدي للطريق وإعاقة الحركة المرورية، حيث تم مصادرة جميع المضبوطات وتحذير صاحب المقهى من غلقه حال تكرار المخالفات.

وأضاف أنه تمت مصادرة عدد 7 مركبات توك توك غير مرخصة بشوارع متفرقة بأخميم، وتم تسليمها لأصحابها بعد استيفائهم إجراءات الترخيص، وتركيب لوحات موضحا عليها رقم كل توك توك، مشيرا إلى مصادرة 89 من المضبوطات في حملة إشغالات مكبرة شملت المنطقة الأثرية بأخميم، وميدان مركز الشرطة، وشارع امتداد أبو القاسم، ومكتب بريد أخميم، ومنطقة نادي أخميم الرياضي، ومنطقة مصانع أخميم الإنتاجية، والشوارع الفرعية.

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