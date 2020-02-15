قبل إعلانها رسميًا.. تفاصيل تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

تداول عدد من وسائل الإعلام التونسية، اليوم السبت، التشكيلة الجديدة للحكومة المقترح تقديمها من قبل رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ.وجاءت التشكيلة الحكومية الجديدة كالتالي، وزير الدفاع الوطني: محمد المدب، وزير المالية: نزار يعيش، ووزير الشئون الخارجية: عادل الفقيه.فيما تشغل ثريا الجريبي منصب وزيرة العدل، ووزيرة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي: لبنى الجريبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي: خليل العميري، ووزير الاستثمار والتعاون الدولي: سليم العزابي.أما حقيبة التربية فهي من نصيب محمد الحامدي، والسياحة من نصيب محمد علي التومي، والتجارة من نصيب محمد المسلينين، ووزير الطاقة والمناجم: منجي مرزوق، ووزيرة الشئون الثقافية: شيراز العتيري.يأتي هذا في ظل تعنت النهضة تجاه الحكومة الجديدة وسط مخاوف من عدم منح الحكومة الجديدة الثقة.