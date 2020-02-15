«علاوى» يدعو الجيش العراقى إلى حماية المتظاهرين

دعا رئيس ائتلاف الوطنية العراقي، إياد علاوي، جيش بلاده إلى تحمل مسئولية حماية المتظاهرين من هجمات الميليشيات، مطالبًا المتظاهرين في الوقت نفسه بالصمود.وقال علاوي ـ في تغريدة له على موقع "تويتر"، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم السبت: إن "استخدام العنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين يؤكد أن القوة المكلفة بحمايتهم عاجزة أو متواطئة، ومن الواضح أن الهدف هو محاولة تفريق التظاهرات، وأدعو قوات الجيش لتحمل مسئولية حماية المتظاهرين من هجمات الميليشيات، وأطالب المتظاهرين بالصمود، لأنهم يصنعون التاريخ والنصر الآن".ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد.