مطالبات برلمانية بغلق مصانع «بير السلم» الرافضة تقنين أوضاعها

تقدمت سعاد المصري، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، بشأن انتشار عدد من المصانع تحت بير السلم في مختلف المناطق، ما يهدد الصحة العامة للمواطنين، نتيجة تصنيع منتجات غير مطابقة للمواصفات وتفتقد شروط السلامة، بالإضافة إلى أنها تهدر مليارات الجنيهات على الخزانة العامة للدولة.وأوضحت عضو لجنة المشروعات، في بيان، أن مصانع بير السلم تهدد الصحة العامة للمواطنين، وتمثل اقتصاد موازي للاقتصاد الرسمي للدولة، ما يتسبب في ضياع مليارات الجنيهات على الدولة المصرية، على الرغم أن قانون المنشآت الصناعية الجديد تضمن العديد من التيسيرات لراغبي التقنين من أصحاب هذه المصانع، ولهذا لابد من زيادة توعيتهم وحال رفض بعضهم التقنين لابد من توقيع عقوبات مغلظة عليهم وإلزامهم تقنين أوضاعهم وفقا للقانون.وأشارت المصري، إلى أن الأمر لم يقتصر على المنتجات الغذائية فقط، ولكن الفترة الأخيرة شهدت تداول بعض الأدوية والعقاقير الطبية، ما يشكل خطرًا مباشرا على حياة المواطنين، ويتطلب حسما فوريا للأزمة، وغلق المصانع التي يرفض أصحابها تقنين أوضاعها.