«خطة النواب» تبدأ مناقشة قانون الضريبة الموحد 23 فبراير

قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، الأحد 23 فبراير الجاري، بحضور ممثلي وزارة المالية والمصالح الإيرادية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق القانون.وقال شيبة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القانون الجديد سيوفر عددا من الامتيازات أهمها إنشاء منظومة إلكترونية للفاتورة الضريبية وإلزام الشركات والأفراد العاملين في مجال التجارة بها، حيث سيتم تسجيل جميع مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني الذي سينشأ عقب إصدار القانون.وأردف، أن هذه المنظومة ستمكن الجهات المختصة من تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، وبالتالي تحديد حجمها وحركتها والأطراف المشتركة فيها، الأمر الذي سيسهل عملية تحصيل الضريبة، والقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي.وأضاف: "وفضلًا عن ذلك فإن توحيد الرقم التعريفي الضريبي لجميع أنواع الضرائب، باستخدام رقم موحد للتعاملات الضريبية المفروضة على المكلف، سيسهل تتبع كافة المعاملات الضريبية الخاصة بالعميل".