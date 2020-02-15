رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«خطة النواب» تبدأ مناقشة قانون الضريبة الموحد 23 فبراير

السبت 15/فبراير/2020 - 12:16 م
ياسر عمر شيبة
ياسر عمر شيبة
مني هيبة
طباعة
قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، الأحد 23 فبراير الجاري، بحضور ممثلي وزارة المالية والمصالح الإيرادية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق القانون.

وقال شيبة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القانون الجديد سيوفر عددا من الامتيازات أهمها إنشاء منظومة إلكترونية للفاتورة الضريبية وإلزام الشركات والأفراد العاملين في مجال التجارة بها، حيث سيتم تسجيل جميع مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني الذي سينشأ عقب إصدار القانون.

وأردف، أن هذه المنظومة ستمكن الجهات المختصة من تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، وبالتالي تحديد حجمها وحركتها والأطراف المشتركة فيها، الأمر الذي سيسهل عملية تحصيل الضريبة، والقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي.

وأضاف: "وفضلًا عن ذلك فإن توحيد الرقم التعريفي الضريبي لجميع أنواع الضرائب، باستخدام رقم موحد للتعاملات الضريبية المفروضة على المكلف، سيسهل تتبع كافة المعاملات الضريبية الخاصة بالعميل".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من وزيرة الصحة على حامل «كورونا» الأجنبى (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

طبيب يكشف الفرق بين المصاب بـ«كورونا» وحامل الفيروس

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور: لن أخوض قمة الدورى أمام الأهلى

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من تركي آل الشيخ على فوز الزمالك بلقب السوبر الأفريقي

الصور

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

image description

بهاء سلطان يتألق فى أقوى حفلات عيد الحب باستاد القاهرة

image description

مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

مرتضى منصور: لن أخوض قمة الدورى أمام الأهلى

جمال الشريف يحسم الجدل بشأن هدف الترجي الملغى أمام الزمالك

إنفوجراف

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

أيام زمان

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير لكنه حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

نجم الساعة

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

«كوبي براينت» ضمن المرشحين للانضمام إلى «هول أوف فايم»

ضابط روسي يطلب يد حبيبته بدبابات على «شكل قلب» (فيديو)

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

فساد مالى يضع إعلامي جزائرى قيد الحبس

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
مؤمن المحمدي
هى دى «بلادى بلادى»
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضارى»: انتهينا من 90% بعملية تطوير ميدان التحرير

مدحت منير بـ«القميص الكاروهات» في آفاق اشتراكية

«عرايس البحر» على مسرح قصر ثقافة الأنفوشى (صور)

الليلة.. حفل لـ«أساتذة العود العربى» في بيت الهراوى