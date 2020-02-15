ضبط 14 قضية مخدرات بالوراق

شن ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، حملة أمنية موسعة لضبط الخارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وتحقيق التواجد الشرطي الفعال لبث روح الطمأنينة بين المواطنين.نجحت الحملة في ضبط "9 حكم جناية، 2 سلاح ناري، 14 قضية اتجار مواد مخدرة متنوعة، 5 قضايا تعاطي، 13 سلاح أبيض، 11 نوعيات خطرة، 9 دارجة بخارية بدون ترخيص، 7 قضية تموين (بيع بأكثر من السعر الرسمي)، 3 ضبط وإحضار في قضايا مختلفة".تم تحرير محضر حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.