ضبط 23 سائقًا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم السبت، عدة حملات أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية، لفرض السيطرة الأمنية، ومواجهة كل صور الخروج عن قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين بمختلف أنحاء القطاع.كما أجرى ضباط الإدارة، خلال الحملة، فحصا شاملا لسائقي السيارات، من خلال أخذ العينات العشوائية للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، والتي أسفرت عن ضبط 23 سائقا ثبت تعاطيهم المواد المخدرة، وكذلك نجحت الحملة في ضبط 3200 مخالفة مرورية متنوعة شملت "الانتظار الخاطئ، والسير بدون رخصة، وكذا بدون رخصة قيادة، واختراق السرعة "رادار"، والسير بحمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث في المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، عدم استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات".تحرر محضر حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.